Укртелеком сокращает ассортимент карточек для таксофонов

В связи со снижением спроса на таксофонные услуги, компания Укртелеком уменьшила ассортимент таксофонных карточек, которые будут поступать в продажу.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

С апреля 2011 года ОАО «Укртелеком» прекратило изготовление таксофонных карточек номиналом 9 и 15 гривен. Остатки карточек этих номиналов будут продаваться в пунктах продажи услуг общества и дилеров до полной их распродажи.

Таким образом, компанией будут изготовляться таксофонные карточки только номиналами 12, 24 и 48 гривен.

Справка УНИАН. Количество таксофонов фиксированной телефонной связи в Украине в 2010 году снизилось, по сравнению с 2009 годом, почти на 12%, и составило 27 349 шт., из них 26 622 – в городской местности (снижение числа таксофонов на 3309 шт.), 817 – в сельской местности (снижение числа таксофонов на 377 шт.).