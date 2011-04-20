FIA будет способствовать развитию дорожной инфраструктуры в Украине

Международная автомобильная федерация поддерживает меры украинского правительства, направленные на развитие дорожной инфраструктуры и повышение безопасности движения, и будет им способствовать.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины, об этом заявил президент Международной автомобильной федерации (FIA) Жан ТОДТ сегодня во время встречи с вице-премьер-министром - министром инфраструктуры Украины Борисом КОЛЕСНИКОВЫМ и президентом Автомобильной федерации Украины Евгением ЧЕРВОНЕНКО.

«К сожалению, Украина получила тяжелое наследство от бывшего СССР - практическое отсутствие надлежащей дорожной инфраструктуры, важнейшей составной части системы обеспечения безопасности дорожного движения», - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ. По его словам, поэтому правительство сейчас осуществляет амбициозную программу развития европейской инфраструктуры.

«Для строительства новых дорог мы выбрали образец Северо-Западной Европы, чем-то подобный немецкому развитию строительства дорог, и пошли путем налогообложения акциза на топливо. Отмена транспортного сбора и направление акцизных сборов на строительство дорог дают шанс через 5-7 лет получить абсолютно новую автомобильную страну. Уже в 2012 году это даст нам 3 млрд. долл. на строительство новых дорог», - сообщил вице-премьер-министр.

В свою очередь, Ж.ТОДТ заявил, что он поражен успехами Украины в вопросах безопасности дорожного движения, в частности, сокращением за четыре года числа погибших и пострадавших в ДТП более чем вдвое. «Однако на этом нельзя останавливаться: нужно сократить эти показатели до минимума», - сказал он, подчеркнув, что организация готова всячески помогать Украине в этом вопросе, а FIA будет способствовать привлечению ресурсов международных финансовых организаций и агентств для реализации проектов в Украине.

«Мы также серьезно работаем над развитием современного общественного транспорта в Украине. Замещение индивидуальных автомобилей современным и комфортным общественным транспортом является одним из элементов Программы действий ООН по повышению безопасности движения», - добавил Б.КОЛЕСНИКОВ. Он отметил, что вопрос восстановления общественного транспорта в Украине является неотложным, а украинские производители готовы обеспечить производство транспортных средств большой вместимости.

Ж.ТОДТ отметил, что FIA поддерживает такие подходы и готова оказывать необходимую поддержку этим проектам.

Справка УНИАН. Международная автомобильная федерация (ФИА) была создана в 1904 году 13-ю автомобильными клубами Европы и Америки. Сейчас объединяет более 227 национальных автомобильных клубов и ассоциаций из 132 стран пяти континентов, членами которых являются более 100 млн. автомобилистов.

Членом FIA от Украины с 1992 года является Автомобильная федерация Украины.