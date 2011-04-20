Черноморский судостроительный завод готов строить корабли всех типов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГАХК «ЧСЗ», об этом гендиректор государственной акционерной холдинговой компании «Черноморский судостроительный завод» Валерий КАЛАШНИКОВ заявил во время визита 19 апреля на завод делегаций Министерств обороны Украины и Российской Федерации.

«На сегодняшний день все производственные мощности предприятия, в том числе, два наклонных стапеля, плавучий док с увеличенной грузоподъемностью до 9 тысяч тонн и достроечные набережные готовы к строительству любых типов кораблей, в том числе корветов, фрегатов, крейсеров и авианосцев», - отметил В.КАЛАШНИКОВ.

Он также подчеркнул, что ЧСЗ способен осуществлять все виды ремонтных работ для действующего корабельного состава украинских ВМС и Черноморского флота. В том числе, возможен ремонт ракетного крейсера «Москва», достройка и модернизация ракетного крейсера «Адмирал Лобов».

Справка УНИАН. Государственная акционерная холдинговая компания «Черноморский судостроительный завод» - одна из крупнейших верфей Украины. 90,25% акций ЧСЗ принадлежит ОАО «Херсонский судостроительный завод». Миноритарным акционером предприятия является государство.