РЖД к 2014 г. планируют запустить на Киев скоростные поезда Talgo

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) к 2014 году планируют запустить на маршруте Москва-Киев поезда Talgo со временем в пути шесть часов, сообщил журналистам в кулуарах форума "Неделя российского бизнеса" старший вице-президент РЖД Валентин Гапанович.

"Идет работа над заключением контракта. Пока речь идет о закупке Федеральной пассажирской компанией ("дочка" РЖД - ред.) шести поездов. В первую очередь, для направления Москва-Берлин. Москва-Киев - тоже Talgo планируем, чтобы сократить время в пути до шести часов", - цитирует Гапановича РИА Новости.

Топ-менеджер РЖД рассказал, что пока планируется запустить две пары: одна - из Москвы, вторая - из Украины. Гапанович добавил, что для запуска такого движения в Киев потребуется незначительная модернизация инфраструктуры. "Положительный эффект от вагонов Talgo, что они позволяют за счет схемы наклона кузова повысить скорость без значительных затрат на инфраструктуру. Вот почему Talgo нам интересен", - заключил топ-менеджер РЖД.

Президент РЖД В. Якунин и исполнительный директор Patentes Talgo Хосе Мария Ориоль Фабра в конце февраля подписали предварительное соглашение о поставке и техобслуживании 140 пассажирских вагонов с системой раздвижной колесной пары . Предполагается, что договор будет подписан в июне 2011 года.

Поезда системы Talgo используются на скоростных линиях, связывающих Мадрид и Барселону с различными городами за пределами Испании и внутри нее.