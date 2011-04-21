Сегодня Sukhoi Superjet совершил первый пассажирский рейс

Первый пассажирский рейс ближнемагистрального самолета Sukhoi Superjet 100, выполненный армянской авиакомпанией "Армавиа", приземлился в аэропорту "Шереметьево"в четверг утром, сообщает РИА Новости со сссылкой на аэропорт.

Лайнер, названный в честь космонавта Юрия Гагарина, приземлился в Москве в 04.45 мск (терминал С), на борту воздушного судна находилось более 90 пассажиров. Аэропорт Шереметьево 12 апреля 2011 года получил разрешение Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) на прием и обслуживание воздушных судов типа RRJ-95 и его модификаций. Первый серийный Sukhoi Superjet был поставлен "Армавиа" 19 апреля. Владелец авиакомпании "Армавиа" Михаил Багдасаров сообщил, что в июне "Армавиа" возьмет второй самолет Sukhoi Superjet 100. Он также сказал, что на самолете Sukhoi Superjet "Армавиа" планирует выполнять рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Сочи и в города Украины.

Ближнемагистральный пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 рассчитан на перевозку до 98 пассажиров на расстояние до 4,4 тыс. км.