"АэроСвит" 2 мая начинает полеты из Киева в Краснодар

Компания "АэроСвит – Украинские авиалинии" 2 мая 2011 года приступает к выполнению полетов из Киева в Краснодар (РФ).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Согласно сообщению, в Киеве полеты в Краснодар будут состыкованы с другими рейсами "АэроСвита".

Со 2 мая т.г. "АэроСвит" будет выполнять полеты в Краснодар в понедельник, с 11 мая их дополнят рейсы по средам, а с 5 июня – по воскресеньям. Таким образом, в течение месяца авиаперевозчик увеличит частотность рейсов на линии с 1 до 3 в неделю.

Кроме Краснодара, "АэроСвит" также осуществляет собственные регулярные рейсы в еще 6 городов России: Москву, Санкт-Петербург, Калининград, Новосибирск (с 23 апреля), Нижневартовск, а совместно с российской компанией "Донавиа" обслуживает линию Киев – Ростов-на-Дону.

Справка УНИАН. Компания "АэроСвит – Украинские авиалинии", созданная в 1994 году, является крупнейшим украинским авиаперевозчиком. В летний период 2011 года "АэроСвит" расширит сеть до 80 международных маршрутов в 33 страны, включая 5 трансконтинентальных линий в Нью-Йорк, Торонто, Пекин, Дели и Бангкок.

Совместно с компаниями-партнерами "АэроСвит" также обеспечивает доставку пассажиров в региональные административные центры Украины.