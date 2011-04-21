Белорусская ж/д увеличила транзитные контейнерные перевозки в I кв. на 4,6%

По Белорусской железной дороге в I квартале текущего года контейнерными поездами перевезено 48197 контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте (ДФЭ), что на 4,6% превышает уровень аналогичного периода 2010 года.

Как сообщает пресс-центр дороги, большинства контейнеров по Белорусской железной дороге осуществляется по электрифицированным участкам. В настоящее время по белорусской магистрали перевозят грузы 8 контейнерных поездов: «Восточный ветер», «Казахстанский вектор», «Монгольский вектор», «Фольксваген РУС», курсирующие по II-му Общеевропейскому транспортному коридору; а также «ZUBR» и «Викинг», соединившие страны Балтийского и Черноморского регионов.

В 2010 году стартовали два новых контейнерных поезда – по перевозке автокомплектующих концерна «Пежо-Ситроен» на сборочный автозавод в Калужской области по маршруту Везуль (Франция)-Брест-Воротынск (Россия) и «Москвич» по маршруту Дуйсбург (Германия) - Малашевиче (Польша)-Брест- Москва (Кунцево 2).

Кроме того, в начале апреля текущего года по Белорусской железной дороге проследовал пилотный контейнерный поезд из Чунцин (Китай) в Дуйсбург (Германия), организованный по заказу клиентов Hewlett Packard с целью доставки грузов из Чунцин в Дуйсбург в минимально короткие сроки – 15-16 суток.