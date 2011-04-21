ДЖД подписала договоры с рядом банков на более 1 млрд. грн. для перекредитования

Донецкая железная дорога (ДЖД) подписала договоры с рядом банков для привлечения кредитных средств на общую сумму 1,089 млрд. грн. с целью перекредитования действующих кредитных договоров.

Об этом сообщается на сайте «Государственные закупки Украины».

В частности, ДЖД привлечет сроком на 1 год у «Укрсиббанка» 250 млн. грн. (общая стоимость договора – 281,5 млн. грн.), у «Райффайзен Банка Аваль» – 200 млн. грн. (стоимость – 230,294 млн. грн.), у «Укрсоцбанка» – 14 млн. грн. (стоимость – 16,458 млн. грн.).

Кроме того, сроком на 3 года будут привлечены средства у Европейского промышленного банка на сумму 50 млн. грн. (стоимость – 62,164 млн. грн.), у ПУМБа – 210 млн. грн. (стоимость – 277,200 млн. грн.), у «ВТБ Банка» – 264,129 млн. грн. (стоимость – 398,835 млн. грн.), у «Райффайзен Банка Аваль» – 100 млн. грн. (стоимость – 148,777 млн. грн.).

Все предложения банков акцептированы 18 марта 2011 года. Соответствующие договоры подписаны с банками 15 апреля, с «Укрсоцбанком» – 14 апреля т.г.

Справка УНИАН. Донецкая железная дорога является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины. Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).