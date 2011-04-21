Харьков получил новые троллейбусы и автобусы, приобретенные к Евро-2012

Сегодня в Харьков прибыли 29 троллейбусов производства ООО «Львовские автобусные заводы» и 18 автобусов производства ЗАО «Бориспольский автозавод», которые приобретены в рамках подготовки Харькова к проведению Евро-2012.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, троллейбусы закуплены за счет заемных средств бюджета города, автобусы в рамках реформы транспортной сети Харькова закуплены частными перевозчиками, обслуживающими муниципальные маршруты. Весь муниципальный транспорт на лицензированных маршрутах будет зеленого цвета.

Во время церемонии выпуска на маршруты нового транспорта, которая состоялась на площади Конституции, председатель Харьковской облгосадминистрации Михаил ДОБКИН и Харьковский городской председатель Геннадий КЕРНЕС вручили перевозчикам путевые листы.

В своей речи М.ДОБКИН отметил, что реформирование транспортной системы - сложная работа, и передача подвижного состава - только верхушка айсберга, которой предшествовала большая организационная работа. По его словам, транспортная реформа в районах области будет проводиться после завершения реформирования транспортной системы города, что позволит воспользоваться накопленным опытом. На сегодняшний день в рамках реформы городского транспорта решается вопрос подвоза пассажиров из области до границ Харькова.

Троллейбус ЛАЗ разработан специально для Харькова, в его конструкции применен тяговый двигатель производства Харьковского завода «Электротяжмаш», который позволяет экономить до 40% электроэнергии. За счет полного привода ЛАЗы могут преодолевать снежные заносы до 25 см. В салоне троллейбуса впервые установлен кондиционер. Комфорт водителя и пассажиров обеспечивается за счет дополнительной пневмоподвески и шумоизоляции, хорошая видимость - за счет панорамного лобового стекла и больших стекол салона. Стоимость одной машины 45 млн. грн.

Троллейбусы выйдут на регулярные маршруты города уже сегодня.

За счет заемных денег бюджета Харькова по договору, заключенному с ООО «Львовские автобусные заводы», приобретаются 74 троллейбуса и 11 автобусов. Ранее было получено 16 автобусов и 30 троллейбусов особо большой вместимости. Для работы на маршрутах города автотранспортными предприятиями с декабря 2010 г. приобретено 109 автобусов, из них: 61 средней вместимости, 48 большой вместимости с низким уровнем пола. В дальнейшем процесс обновления городского транспорта будет продолжаться, говорится в сообщении.