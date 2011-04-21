Windrose c 6 июня начнет выполнять рейсы из Борисполя в Сплит и Тиват

Авиакомпания Windrose airlines в период с 6 июня по 24 сентября будет выполнять авиарейсы в Сплит (Хорватия), а также в центральный международный аэропорт Черногории Тиват.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе авиакомпании, рейсы в Черногорию будут осуществляться по понедельникам, четвергам и субботам из терминала F аэропорта «Борисполь». Вылеты в Сплит - по субботам, а, начиная с 23 июня, в то же время по понедельника и четвергам.

Полеты по обоим маршрутам будут выполняться на среднемагистральных самолётах Airbus-321 вместимостью 210 кресел.

Справка УНИАН. ООО «Авиационная компания «Роза Ветров» (Windrose) основана в 2003 году. Основным видом деятельности является организация и выполнение чартерных, корпоративных, туристических и VIP авиарейсов.