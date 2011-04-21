На Пасху общественный транспорт Киева будет работать в особом режиме

В столице во время празднования Пасхи, в ночь с 23 на 24 апреля 2011 года, наземный транспорт будет работать в усиленном режиме.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской госадминистрации со ссылкой на КП «Киевпастранс», работа фуникулера и маршрутов общественного транспорта обычного и таксомоторного режимов движения будет организована до 2.00 24 апреля и начата с 5.00 24 апреля. А именно: маршруты обычного режима движения:

- троллейбусные маршруты – №№ 1, 3, 8, 11, 16, 18, 24, 25, 26, 27, 30, 37, 38, 40, 41, 43, 45, 46;

- трамвайные маршруты – №№ 1, 8, 12, 14, 16, 18, 22, 28, 29, 33;

- автобусные маршруты – №№ 21, 45, 55, 62, 99.

Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси: №№ 150, 155, 157, 157д, 159, 165, 166, 174, 179, 181, 182, 183, 204, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 220, 221, 225, 234, 239, 245, 246, 249, 425, 433, 453, 457, 463, 474, 478, 501, 532, 534, 537, 548, 550, 554, 556, 562, 574, 584, 586, 597.

Также будет введена дополнительная остановка с режимом работы «по требованию» на троллейбусных маршрутах №№ 1, 12, 42 возле Храма Всех Святых в районе путепровода по проспекту Дружбы народов в направлении ст. г. «Лыбидская». Остановка будет действовать с 23 по 25 апреля, а также в ночное время с 23 на 24 апреля.

В ночь с 23 на 24 апреля остановка троллейбусов маршрута №8 «ул. И.Франко» будет перенесена ближе к ул. Пирогова.

Кроме того, 24 апреля, после завершения церковных мероприятий, с 5.00 до 10.00 будет увеличено количество подвижного состава на маршрутах наземного общественного транспорта, которые пролегают возле мест проведения богослужений.

По случаю празднования светлого Христова Воскресения изменяется также режим работы Киевского метрополитена.

Согласно информации коммунального предприятия, в ночь с 23 на 24 апреля работа метрополитена будет продлена на один час.

Утром 24 апреля станции Киевского метрополитена откроются для пассажиров на один час раньше.