НКРС выдала восьми операторам лицензии и трем – номерной ресурс

На очередном заседании Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС) шесть операторов получили лицензии на осуществление деятельности в сфере телекоммуникаций, два – лицензии на пользование радиочастотным ресурсом Украины, три оператора получили номерной ресурс. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРС.

Три лицензии выданы НКРС на предоставление услуг по техническому обслуживанию и эксплуатации телесетей и сетей эфирного радиовещания. В частности, лицензии выданы ООО "Телерадиокомпания "Визит-С" (г. Саки), физическим лицам-предпринимателям ХРУЩУ А.Б. (г. Калуш, Ивано-Франковская обл.) и УСИПЕНКО В.В. (Сумская обл.).

Лицензию на пользование местными каналами электросвязи сроком на 5 лет получило ООО "Донецкие волоконно-оптические сети". Операторам в Луганской и Черновицкой областях выданы лицензии на предоставление услуг фиксированной местной телефонной связи. НКРС также выдала лицензии физическому лицу-предпринимателю ЗАХАРЧЕНКО Ю. А. (г. Брянка, Луганская обл.) и ЧП "Феникс ВТ" (г. Черновцы) на предоставление услуг фиксированной местной телефонной связи емкостью сети до 1 тыс. номеров.

Лицензию на пользование радиочастотным ресурсом для широкополосного радиодоступа получил предприниматель БИЛОУС А. И. (в полосе радиочастот 5330,0-5350,0 Мгц, Львовская обл.) и ООО «Агро-Фонд» (Луганская обл.).

Дополнительные полосы радиочастот получили три оператора. Лицензия на дополнительную полосу радиочастот на радиорелейную связь выдана ООО «Интернациональные телекоммуникации» (г. Одесса) сроком на 5 лет. "Киевстар" получил дополнительные полосы радиочастот на радиорелейную связь в шести регионах. ООО "Сайфер" (г. Симферополь) получило лицензию на дополнительные полосы на пользование радиочастотным ресурсом для широкополосного радиодоступа в АР Крым.

НКРС также выделила номерной ресурс емкостью 1000 номеров с индексами 97ххх в г. Нежин (Черниговская обл.) и выдала соответствующее разрешение Государственному территориально отраслевому объединению "Юго-западная железная дорога" (г. Киев).

ООО "ИТЕР КОМ" (г. Киев) и "Сонико-Связь" (г. Донецк) получили разрешения и код сигнализации сети СКС-7.