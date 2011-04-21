В Сумском аэропорту будет реализован инвестпроект «Аэрофлотский»

В Сумах на территории местного аэропорта будет реализован инвестиционный проект «Аэрофлотский».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил председатель Сумской облгосадминистрации Юрий ЧМЫРЬ.

По его словам, в районе аэропорта планируется построить оптовый продовольственный рынок.

Кроме того, проект предусматривает, что инвестор отремонтирует помещения, проведет реконструкцию взлетно-посадочной полосы, построит гостинично-ресторанный комплекс.

«Создание оптового продовольственного рынка - один из самых актуальных вопросов для областного центра. Местные товаропроизводители смогут реализовать свой товар, а потребители - приобрести качественные продукты по доступной цене. Мы предполагаем, что таким образом Сумской аэропорт получит развитую инфраструктуру», - подчеркнул Ю.ЧМЫРЬ.

Для реализации инвестиционного проекта областная власть уже нашла инвесторов: желание наладить систему грузовых и пассажирских авиаперевозок на базе сумского аэропорта высказывали компании «Шанти» (Великобритания), «Boeing» (США), «Embraer» (Бразилия) и «АэроСвит» (Украина). Компанию, которая сможет реализовать инвестиционный проект, определит конкурс.

«Реализация проекта «Аэрофлотский» позволит снять сразу несколько ограничений - наладить грузовые и пассажирские авиаперевозки, обеспечить эффективную международную коммуникацию региона и предоставить товаропроизводителям площадку для реализации своего товара, а жителям области - качественную продукцию по доступной цене», - отметил губернатор.