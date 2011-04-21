«Укрзализныця» разработала концепцию обновления локомотивного хозяйства

В «Укрзализныце» разработали концепцию функционирования и развития локомотивного хозяйства.

Как сообщила УНИАН пресс-служба ведомства, об этом стало известно во время проведения Технического совета «Укрзализныци» по вопросам технического переоснащения локомотивного парка, который состоялся 21 апреля в г. Киеве.

В мероприятии приняли участие генеральный директор «Укрзализныци» Владимир КОЗАК, первый заместитель гендиректора Николай СЕРГИЕНКО, начальники железных дорог, представители машиностроительных предприятий и др.

По словам генерального директора «Укрзализныци», обновление локомотивного хозяйства железных дорог является самой главной стратегической задачей для ведомства. «Парк локомотивов изношен на 80%, требует на 40-60% больше расходов на техническое обслуживание и ремонты, чем современные модели техники. Кроме того, большинство локомотивов не может обеспечить движение ускоренных пассажирских и грузовых поездов до 160 и 120 км/ч. Если мы и дальше будем тянуть с решением этой проблемы, то завтра у нас будет тотальный дефицит как пассажирских, так и грузовых локомотивов. Уже сейчас мы должны определиться с нашими перспективными моделями, определить первоочередность задач и затем воплощать техническое переоснащение на базе одного экспериментального депо. После чего - распространять этот опыт на все железные дороги», - констатировал на заседании В.КОЗАК.

Как отмечается в сообщении, согласно разработанной концепции, для железных дорог будут определены основные серии тягового подвижного состава. Постепенно будет проводиться обновление устаревшей тяговой техники на новую. Параллельно с этим будут продолжаться работы по модернизации и оборудованию локомотивов современным силовым оборудованием и системами безопасности и управления с продлением срока службы.

Также внимание будет уделено таким энергосберегающим технологиям, как применение новых электронных систем контроля за использованием и хранением топлива.

Кроме того, «Укрзализныця» ждет предложений от ведущих производителей по строительству электровозов с двойным питанием. «Мы готовы начать работы по организации совместного производства электровозов двойного питания уже сейчас, но нашими условиями являются локализация производства на территории Украины и доведение поставок комплектующих украинского производства до 40%», - отметил гендиректор.