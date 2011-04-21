НКРС будет распределять радиочастоты CDMA-450 на конкурсных принципах

На очередном заседании Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС) принято решение о выдаче лицензий на радиочастоты цифровой сотовой радиосвязи CDMA-450 на конкурсных принципах.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРС.

Как сообщалось, с целью определения спроса и потребности в получении лицензий на пользование радиочастотным ресурсом Украины в полосах радиочастот 450,6 – 453,35 Мгц, 460,6 – 463,35 Мгц, с 1 февраля по 31 марта 2011 года НКРС принимала сообщения от субъектов ведения хозяйства, желающих внедрять радиотехнологию «Цифровая сотовая радиосвязь CDMA-450».

Комиссия рассмотрела документы, которые поступили от операторов, и установила, что заявленная потребность в радиочастотном ресурсе в данных полосах радиочастот превышает его фактическое наличие.

На заседании НКРС 21 апреля было принято решение разработать предложения по срокам проведения соответствующих конкурсов или тендеров на получение лицензий для пользования радиочастотным ресурсом в данных полосах радиочастот, и проработать условия определения победителя тендера.