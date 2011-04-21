«Укрзализныця» просит производителей разработать систему автоматического вождения поезда

Генеральный директор «Укрзализныци» Владимир КОЗАК на заседании Технического совета ведомства, состоявшегося 21 апреля, выразил готовность сотрудничать с отечественными производителями по разработке и внедрению системы автоматического вождения поезда одним человеком.

Как сообщила УНИАН пресс-служба «Укрзализныци», по его словам, эта система необходима для оснащения локомотивов, чтобы повысить уровень безопасности движения и непрерывно контролировать бдительность машиниста в пути следования.

При этом на заседании В.КОЗАК призвал разработчиков и отечественных производителей предоставить предложения относительно системы автоматического вождения поезда одним лицом и наладить выпуск этого оборудования в Украине.

Как отмечают в ведомстве, преимуществами автоматической системы вождения поездов одним лицом является взаимодействие с локомотивным оборудованием безопасности, системой автоматического управления торможением, телемеханической системой контроля бдительности машиниста, а также системой автоматического пожаротушения, поездными радиостанциями, зеркалами заднего вида в обеих кабинах управления.

К тому же, система автоматического вождения поезда одним лицом позволяет определять точные координаты местонахождения локомотива по сигналу, который передается с помощью спутниковой навигации GPS. Также с ее помощью можно поездному диспетчеру, в случае потери машинистом бдительности и несрабатывания вышеуказанных систем, экстренно остановить поезд перед запрещающим сигналом и централизованно подать разрешительный сигнал на дальнейшее движение.