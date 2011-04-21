ВР внесет изменения в бюджет в части финансирования дорожных работ

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2011 год".

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 256 из 392 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в соответствии со статьей 16 Бюджетного кодекса Украины, который вступил в силу с 1 января 2011 года, государственные внутренние и внешние заимствования осуществляются в пределах предельного объема государственного долга. При этом определено, что кредиты (ссуды), которые получило государство от иностранных государств, банков и международных финансовых организаций для реализации инвестиционных программ (проектов), относятся к государственным внешним заимствованиям.

Таким образом, в случае превышения поступлений по специальному фонду госбюджета кредитов (ссуд), которые получило государство в специальный фонд государственного бюджета Украины в 2011 году от иностранных государств, банков и международных финансовых организаций для реализации инвестиционных программ (проектов), не будет возможности корректировать показатели росписи, что приведет к невозможности своевременного и целевого освоения средств по определенным законом о госбюджете направлениям расходов.

Данным законопроектом предложены соответствующие дополнения к статье 27 закона о Государственном бюджете на 2011 год.

Кроме того, в соответствии с технологическими условиями, подавляющая часть работ по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог должна выполняться в сухую погоду при температуре воздуха весной и летом не ниже 5°С, осенью - не ниже 10°С, то есть, во ІІ и ІІІ кварталах календарного года. А в I и IV кварталах выполняются в основном работы по зимнему содержанию дорог и подготовительные работы, которые нуждаются в создании и использовании запасов противогололедных и горюче-смазочных материалов.

В пояснительной записке отмечается, что, в то же время, помесячная роспись расходов из специального фонда не учитывает увеличения финансовой потребности в летний период, поскольку зависит от поступления денег из источников формирования специального фонда. Вследствие этого в течение года возникает значительная текущая кредиторская задолженность перед подрядными организациями, которая погашается только в конце года. Кроме того, из-за отсутствия оборотных средств предприятия не имеют возможности закупить необходимые дорожно-строительные материалы, конструкции, горюче-смазочные материалы и т.п., что приводит к невозможности своевременного выполнения работ.

Решение этой проблемы возможно путем предоставления Кабинетом министров Украины займов Государственной службе автомобильных дорог Украины на покрытие временных кассовых разрывов специального фонда за счет средств единого казначейского счета с последующим их восстановлением в регламентированном режиме до конца года для осуществления строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования.

Проектом закона "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2011 год" предусматривается внести изменения в объемы привлечения и использования средств от иностранных государств, банков и международных финансовых организаций, в пределах дополнения № 9 к Закону Украины "О Государственном бюджете Украины на 2011 год", с учетом фактических показателей поступления этих средств, а также для обеспечения возможности предоставления Кабинетом министров Украины займов Государственной службе автомобильных дорог Украины на покрытие временных кассовых разрывов специального фонда за счет средств единого казначейского счета с последующим их восстановлением до конца года для обеспечения финансирования дорожных работ.