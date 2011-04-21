Крюковский ВСЗ в июне поставит Киевскому метро поезд с асинхронным приводом

АО «Крюковский вагоностроительный завод» (г. Кременчуг, Полтавская обл.) в июне закончит поставку Киевскому метрополитену поезда метро с асинхронным приводом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает пресс-служба предприятия.

По их данным, первые три вагона нового поезда метро уже проходят испытание в Киевском метро. На производственных площадях цеха пассажирского вагоностроения продолжается сборка двух промежуточных вагонов с двигателями с асинхронным приводом для поезда метро.

«Всего поезд будет состоять из 5 вагонов. Новые технологии позволят сэкономить до 25% энергоресурсов», - сказала руководитель пресс-службы предприятия Анна КУДИЯРОВА.

Справка УНИАН. ОАО «Крюковский вагоностроительный завод» выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, вагоны метро, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику.

Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу ”Укрзализныци”. Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира.

ОАО ”Крюковский вагоностроительный завод” является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых.

В 2010 году завод произвел 9090 грузовых вагонов и 42 пассажирских.