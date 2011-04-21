«Богдан» начал поставки аэропортовых автобусов

Корпорация «Богдан», один из крупнейших операторов автомобильного рынка Украина, начала поставки автобусов «Богдан» для аэропортов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил пресс-секретарь корпорации «Богдан» Сергей КРАСУЛЯ.

По его словам, корпорация уже поставила компании Swissport Ukraine 2 аэропортовых автобуса (Богдан А 601.10 и Богдан А 801.10) для обслуживания пассажиров в международном аэропорте «Киев» (Жуляны).

«В ближайшее время будет поставлен третий автобус для Swissport. Это будет А-801.90», - сказал С.КРАСУЛЯ.

Он добавил, что корпорация «Богдан» подписала со Swissport генеральное соглашение, которое предусматривает поставку 12 автобусов.

Также корпорация поставила аэропортовый автобус «Богдан» А 801.90 в Румынию.

Как сообщалось, корпорация подписала Меморандум о сотрудничестве с немецкой компанией Viseon Bus (автобусы Neoplan), который предполагает организацию производства на луцкой площадке АО «Богдан Моторс» автобусов для аэропортов, в первую очередь в рамках госзаказа для обеспечения городов, принимающих финальную часть Чемпионата Евро-2012.

Справка УНИАН. Корпорация "Богдан" создана в феврале 2005 года с целью реализации масштабных инвестпроектов, направленных на создание в стране мощностей по производству транспортных средств всех типов.

Первая очередь производства средних, больших и особо больших автобусов и троллейбусов в Луцке была введена в эксплуатацию весной 2006 года. Вторую планируется ввести в ближайшее время.

В настоящее время корпорация имеет мощности по производству 6 тыс. автобусов и троллейбусов всех классов.

Корпорация определена главным производителем и поставщиком туристических автобусов и автобусов для аэропортов городов, принимающих Чемпионат Европы по футболу 2012 года.