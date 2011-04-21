Ассоциация импортеров и дистрибьюторов автокомпонентов (АИДА) намерена сотрудничать с госорганами для создания прозрачного рынка запчастей в Украине.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил руководитель ООО «Элит-Украина», которое входит в ассоциацию, Сергей КОБЫЛИНСКИЙ.

По его словам, среди главных проблем рынка — контрабанда, коррупция, сложности при таможенном ввозе запчастей — все, что мешает развитию этого рынка и инвестициям в него.

Как отметил С.КОБЫЛИНСКИЙ, в данной отрасли на сегодня работает около 1 тыс. предприятий различных форм собственности, как крупных, так и мелких. «Сюда входят как импортеры, дистрибьюторы запчастей, автокомпонентов, так и автосервисы, авторынки. Эти предприятия имеют в целом оборот в 20 млрд. грн. в год», - сказал он. Таким образом, по его словам, для успешного расширения этого бизнеса в Украине нужно обратить на него внимание со стороны государства с целью поддержки, что принесет соответствующие поступления в госбюджет.

В частности, ассоциация предполагает сотрудничество с госорганами, такими как таможня, налоговая, АМК и пр. «Цель создания АИДА - взаимодействие с госорганами, профессиональная защита, поддержка участников рынка, взаимодействие с производителями автокомпонентов, представление участников рынка на международной арене и прочее», - отметил С.КОБЫЛИНСКИЙ.

К примеру, по данным руководителя ООО «Спецторг Трак» Андрея ДУБРОВСКОГО, в ближайшее время планируется подписать Меморандум о сотрудничестве с Гостаможслужбой. «Это поможет решить вопрос максимально быстрого прохождения всех процедур, связанных с импортом», - отметил он. По его словам, на сегодня 50% рынка автозапчастей в Украине находится в тени. «Естественно на легально работающие компании ложится вся налоговая нагрузка... Откуда берутся эти налоговые нагрузки, таможенные платежи? Сегодня мы живем в сюрреалистическом мире: условия ведения бизнеса не понятны и не прозрачны. Даже если у тебя прямой контракт, никто не смотрит на цену контракта, стоимость берется из каких-то непонятно на чем основанных баз. Это приводит к тому, что вторая теневая часть, пользуясь другими схемами ввоза, демпингует, мешает возможности нормально зарабатывать легальным компаниям», - отметил А.ДУБРОВСКИЙ.

По его словам, ассоциация будет вести работу, с целью разрушить такие схемы и позволить легальному бизнесу развиваться. «Наша отрасль была лишена здорового лоббизма, а разрозненные действия борьбы за выживание каждого отдельного участника далеко не всегда носят успешный характер», - сказал он.

По его словам, к участию в ассоциации принимают всех желающих, при этом они смогут получить юридическую помощь.

Справка УНИАН. АИДА — неприбыльная некоммерческая организация, созданная ведущими компаниями рынка автокомпонентов. На сегодня в АИДА входят такие компании, как ООО «Спецторг Трак», ООО «Автодистрибьюшн Украина», ООО «Ирбис-Авто», ООО «Элит-Украина», ООО «Интер Карс Украина», ООО «Трак Маркет», ООО «Фота Украина», «Автолидер», «Автоформула Плюс».