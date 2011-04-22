В отношениях Украины и РФ сохраняются нереализованные возможности – Ельченко и Грызлов

Москва.В отношениях между Украиной и Россией сохраняются значительные нереализованные возможности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе посольства Украины в Москве, об этом шла речь во время встречи Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в РФ Владимира ЕЛЬЧЕНКО с председателем Государственной думы РФ Борисом ГРЫЗЛОВЫМ.

«Собеседники согласились, что отношения между Украиной и Россией хранят значительные нереализованные возможности. В этом контексте подчеркивалась важность создания новых экономических проектов, которые бы должным образом раскрывали потенциал украинско-российского партнерства. Как конкретный пример в этой связи обсуждалась перспективность проекта строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали между Киевом и Москвой», говорится в сообщении.

Б.ГРЫЗЛОВ дал высокую оценку нынешнему состоянию украинско-российских отношений, подчеркнул весомое влияние динамического политического диалога на развитие двустороннего сотрудничества. Важным последствием существенного улучшения атмосферы украинско-российских отношений стали рекордные показатели двусторонней торговли, достигнутые по итогам прошлого года.

Отдельное внимание во время встречи было уделено дальнейшему развитию украинско-российского межрегионального сотрудничества. Спикер Госдумы РФ поддержал важность более активного парламентского содействия работе по развитию связей на региональном уровне, в том числе целесообразность непосредственного участия парламентариев двух государств в экономических форумах регионов Украины и России.

Во время встречи были также обсуждены возможности практического содействия со стороны законодательных органов двух государств обеспечению выполнения договоренностей президентов Украины и России относительно упрощения порядка пересечения госграницы.