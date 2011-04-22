В Черниговской области объемы грузоперевозок выросли на 14%

В Черниговской области в І квартале 2011 года выросли объемы грузовых перевозок и грузооборот.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

На протяжении января–марта 2011 года предприятия автомобильного транспорта Черниговской области (с учетом перевозок физическими лицами-предпринимателями) перевезли 566,4 тыс. т грузов, что на 14,1% больше, чем в І квартале 2010 года. Грузооборот выполнен в объеме 238,8 млн. т/км, он вырос на 15,3%.

Речной транспорт региона в І квартале 2011 года перевозки грузов не осуществлял.