Электромобиль Nissan Leaf назван автомобилем года на Нью-йоркском международном автошоу, которое открывается сегодня на Манхэттене, сообщает Авто.ру.

"Для меня огромное счастье узнать, что первая в мире массовая модель электрического автомобиля Nissan Leaf завоевала эту престижную награду", - заявил президент и гендиректор автопроизводителя Nissan Карлос Госн. По его прогнозу, электромобили к 2020 году займут около 10% всего мирового авторынка.

Автокар, способный развивать скорость до 144 километров в час, считается абсолютно экологически чистой машиной. Ее цена в Северной Америке составляет около 40 тысяч долларов. Еще один представитель электромобилей - Chevrolet Volt - был признан "самым экологически чистым автомобилем 2011 года". В номинации спортивных машин главная награда года ушла к Ferrari 458 Italia, приз за лучший дизайн года получил Aston Martin Rapide.

На Нью-Йоркском автошоу, которое пройдет до 1 мая, представлены 17 мировых автомобильных новинок от крупнейших производителей. История этого автошоу насчитывает свыше 110 лет.