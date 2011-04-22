В Тернопольской области пассажироперевозки увеличились на 2,3%

В Тернопольской области в январе-марте 2011 года по сравнению с январем-мартом 2010 года объемы пассажироперевозок увеличились на 2,3%.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в областном управлении статистики, в целом в январе-марте в области перевезено 24,9 млн. пассажиров.

Железнодорожным транспортом перевезено 1,4 млн. пассажиров, что на 11% больше, чем в январе-марте 2010 года. Услугами автомобильного транспорта воспользовались 18,4 млн. пассажиров, что на 1% больше. При этом объемы перевозок пассажиров автотранспортом физических лиц уменьшились на 8,3% и составили 11,9 млн.

Объем перевозок пассажиров троллейбусами увеличился на 4,8% до 5 млн. человек. Количество платных пассажиров в троллейбусах составило 2,1 млн. (на 4% больше по сравнению с январем-мартом 2010 года).

Пассажирооборот в январе-марте в области увеличился на 4% и составил 446,3 млн. пасс./км. На железной дороге он увеличился на 6,7% и составил 205,9 млн. пасс./км., пассажирооборот автотранспорта – на 1,6% - до 228,8 млн. пасс./км. В троллейбусах пассажирооборот увеличился на 4,8% - до 11,6 млн. пасс./км.