«Укрзализныця» обсудит с «Лугансктепловозом» возможности сотрудничества

«Укрзализныця» обсудит с ХК «Лугансктепловоз» возможности долгосрочного сотрудничества.

Как сообщила УНИАН пресс-служба «Укрзализныци», об этом заявил генеральный директор «Укрзализныци» Владимир КОЗАК 21 апреля в ходе проведения Технического совета ведомства относительно технического состояния локомотивного хозяйства, его оптимизации и перспектив развития.

«Укрзализныця» задекларировала готовность к обсуждению возможности долгосрочного сотрудничества и подписания договора на 3-5 лет с «Лугансктепловозом» при условии сохранения стабильной цены на продукцию и гарантиях производства не менее 20 единиц локомотивов в год.

В целом участники заседания дали положительные отзывы о последних разработках отечественных транспортных машиностроителей, в частности об электровозах 2ЭЛ4 и 2ЭЛ5. «Мы готовы разместить заказ на 40 единиц современных локомотивов в 2012 году», - заявил В.КОЗАК по итогам обсуждения. Он подчеркнул важность сотрудничества именно с отечественным производителем, продукция которого соответствует техническим требованиям железнодорожного ведомства и отвечает современным стандартам.

Справка УНИАН. ОАО "Холдинговая компания "Лугансктепловоз" - крупнейшее предприятие Украины, специализирующееся на выпуске магистральных и маневровых тепловозов, электровозов, электропоездов постоянного и переменного тока, дизель-поездов.

Собственником 76% акций предприятия является "Управляющая компания "Брянский машиностроительный завод».