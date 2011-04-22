В Сумской области пассажироперевозки сократились на 5,4%

В Сумской области в январе-марте 2011 года пассажирским транспортом было перевезено 32 млн. 013,2 тыс. человек, что на 5,4% меньше, чем за аналогичный период 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Сумской области.

Согласно сообщению, пассажирская работа за указанный период выполнена в объеме 865,9 млн. пасс./км, что на 1,5% меньше, чем за первый квартал прошлого года.

В частности, железнодорожным транспортом области за январь-март 2011 года отправлено 4 млн. 240,8 тыс. пассажиров, что на 1,4% больше объемов соответствующего периода прошлого года.

Услугами автомобильного транспорта, с учетом перевозок физлиц-предпринимателей, воспользовались 21 млн. 536,2 тыс. пассажиров, что на 7,8% меньше, чем за январь-март 2010 года. При этом перевозка пассажиров автотранспортом физлиц-предпринимателей уменьшились на 8,9%.

Троллейбусным и трамвайным горэлектротранспортом региона за январь-март 2011 года перевезено 6 млн. 236,2 тыс. пассажиров, из них 2 млн. 013,2 тыс. – пассажиры с платным проездом, что соответственно на 1,2% и 10,6% меньше объемов за аналогичный период 2010 года.