«Укрзализныця» назначила 36 дополнительных поездов

По состоянию на 22 апреля железные дороги Украины назначили 36 дополнительных поездов для пиковых перевозок пассажиров накануне и во время пасхальных праздников.

Об этом УНИАН сообщает пресс-центр «Укрзализныци».

В частности, 15 поездов назначила Юго-Западная железная дорога, 6 - Приднепровская, 5 - Одесская, 4 - Южная, 3 - Львовская и 3 - Донецкая железные дороги. Также 4 поезда назначила РЖД.

Составом Юго-Западной железной назначены: поезд № 207/208 Киев-Ужгород отправлением из Киева 21, 22, 23, 24 апреля, из Ужгорода - 22, 23, 24, 25 апреля; № 219/220 Киев - Ивано-Франковск отправлением из Киева 23, 25 апреля, из Ивано-Франковска - 23, 25 апреля; № 525/512 Киев-Мукачево отправлением из Киева 21 апреля, из Мукачево - 22 апреля; № 253 Киев-Львов отправлением из Киева 23 апреля; № 501/592 Киев-Львов отправлением из Киева 21 апреля, из Львова — 22 апреля; № 529 Киев-Львов отправлением из Киева 22 апреля; № 591 Киев-Тернополь отправлением из Киева 23 апреля; № 537/538-529/530 Киев-Ужгород-Жмеринка отправлением из Киева 22 апреля, из Ужгорода 23 апреля; № 505/506-597/598 Киев-Ужгород-Хмельницкий отправлением из Киева 23 апреля, из Ужгорода 23 апреля; № 581/582 Киев-Ивано-Франковск-Жмеринка отправлением из Киева 22 апреля, из Ивано-Франковска 23 апреля; № 537/506 Киев-Львов отправлением из Киева 21 апреля, из Львова 22 апреля; № 282/281-58/57 Киев-Симферополь отправлением из Киева 22 апреля, из Симферополя 23 апреля; № 269/502 Киев-Львов отправлением из Киева 22 апреля, из Львова 23 апреля; № 525/526-537/538 Хмельницкий-Ужгород-Киев отправлением из Хмельницкого 24 апреля, из Ужгорода 25 апреля; № 566/565 Киев-Донецк-Луганск-Киев отправлением из Киева 23 апреля, из Луганска 23 апреля.

Львовская железная дорога назначила: № 147/148 Киев-Львов-Киев отправлением из Киева и из Львова 22, 23, 25 апреля; № 514-501/502 Львов-Киев-Черновцы отправлением из Львова 22 апреля, из Киева 22 апреля; № 502/501-525 Черновцы-Киев-Львов отправлением из Черновцов 25 апреля, из Киева 26 апреля.

Приднепровская железная дорога: № 238/237-294/293 Симферополь-Киев отправлением из Симферополя с 20 апреля по 12 мая ежедневно, кроме 22, 24 апреля, из Киева с 21 апреля по 13 апреля ежедневно, кроме 23, 25 апреля; № 146/145 Симферополь-Киев отправлением из Симферополя 21, 25 апреля, из Киева - 22, 26 апреля; № 248/247 Симферополь-Киев отправлением из Симферополя 21, 25 апреля, из Киева - 22, 26 апреля; № 545/556 Днепропетровск-Львов отправлением из Днепропетровска 22 апреля, из Львова — 23 апреля; № 536/535-510/509 Симферополь-Львов отправлением из Симферополя 22 апреля, из Львова 23 апреля; № 561/562-522/521 Днепропетровск-Киев-Запорожье отправлением из Днепропетровска 22 апреля, из Киева 23 апреля.

Донецкая железная дорога: № 524/523 Луганск-Киев отправлением из Луганска 21, 25 апреля, из Киева - 22, 26 апреля; № 577/578-576/575 Донецк-Киев отправлением из Донецка 21, 25 апреля, из Киева - 22, 26 апреля; № 550/549-554/553 Дебальцево - Киев - Донецк, Луганск отправлением из Дебальцево 21 апреля, из Киева 22 апреля.

Южная железная дорога: № 175/176 Харьков-Симферополь отправлением из Харькова 23 апреля, из Симферополя — 23 апреля; № 529/546 Харьков-Симферополь отправлением из Харькова 22 апреля, из Симферополя — 23 апреля; № 563/278 Харьков-Киев отправлением из Харькова 22 апреля, из Киева 23 апреля; № 225/278 Харьков-Киев отправлением из Харькова 22 апреля, из Киева 22 апреля.

Одесская железная дорога: № 432/431 Одесса-Харьков отправлением из Одессы 22, 25 апреля; из Харькова - 23, 26 апреля; № 590/589 Одесса-Симферополь отправлением из Одессы 22 апреля, из Симферополя — 23 апреля; № 210/209 Николаев-Киев отправлением из Николаева 21, 25 апреля; из Киева - 22, 26 апреля; № 228/227 Одесса-Львов отправлением из Одессы 22 апреля, из Львова 23 апреля; . № 258/257 Одесса-Киев отправлением из Одессы 21, 25 апреля, из Киева 22, 26 апреля.

Составом РЖД: № 259/96 Москва-Киев отправлением из Москвы 23 апреля, из Киева 23 апреля; № 211/564 Москва-Харьков отправлением из Москвы 22 апреля, из Харькова 23 апреля; № 217/218 Москва-Знаменка отправлением из Москвы 21 апреля, из Знаменки 22 апреля; № 235/464 Москва-Одесса отправлением из Москвы 22 апреля, из Одессы 23 апреля.

Работа по изучению спроса и назначению дополнительных поездов на наиболее популярные направления продолжается.