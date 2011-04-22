В Сумской области грузоперевозки выросли почти на 8%

Транспортные предприятия Сумской области в январе-марте 2011 года перевезли 932,8 тыс. тонн грузов, что на 7,9% больше, чем за аналогичный период 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Сумской области.

Согласно сообщению, при этом грузооборот увеличился на 29,6% и составил 3 млрд. 022,7 млн. т/км.

В частности, железнодорожным транспортом области за январь-март 2011 года перевезено 536,2 тыс. тонн грузов, что на 7,5% меньше, чем за первый квартал 2010 года. Грузооборот при этом увеличился на 29,4% и составил 2 млрд. 928,4 млн. т/км.

Среди номенклатурных групп грузов железнодорожным транспортом отправлено 174,5 тыс. тонн лесных грузов, 127,4 тыс. тонн зерна и продуктов помола, 109,3 тыс. тонн химических и минеральных удобрений, 41,5 тыс. тонн лома черных металлов, 15 тыс. тонн нефти и нефтепродуктов, 9 тыс. тонн строительных материалов.

По сравнению с январем-мартом 2010 года отправка химических и минеральных удобрений увеличилось в 4,9 раза, строительных материалов – в 2 раза, лома черных металлов – на 51,5%, лесных грузов – на 40,6%, черных металлов – на 16,7%.

Предприятия автотранспорта, с учетом перевозок физлиц-предпринимателей, за январь-март т.г. перевезли 396,6 тыс. тонн грузов, что на 38,6% больше, чем за аналогичный период 2010 года. При этом грузооборот выполнен в объеме 94,3 млн. т/км – на 35,2%, больше, чем в январе-марте прошлого года, что обусловлено увеличением расстояния доставки грузов в международном сообщении.