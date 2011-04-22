В Тернопольской области объемы грузоперевозок уменьшились на 0,2%

В Тернопольской области в январе-марте 2011 года по сравнению с январем-мартом 2010 года объемы грузоперевозок уменьшились на 0,2%.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в областном управлении статистики, в целом в январе-марте перевезено 545 тыс. т грузов.

Из них 278 тыс. т перевезено железнодорожным транспортом (на 57,2% больше, чем за январь-март 2010 года). Как отметили в управлении статистики, объемы перевозки железной дорогой черных металлов выросли в 7 раз, строительных материалов – в 2,8 раза, лома черных металлов – на 96,2%, лесных грузов – на 29,8%. В то же время уменьшилось отправление зерна и продуктов помола на 32,1%. Среднесуточная разгрузка вагонов снизилась на 2,5% и составила 39 единиц.

Автомобильным транспортом в январе-марте было перевезено 267 тыс. т грузов, что на 27,7% меньше, чем в январе-марте 2010 года.

Грузооборот в области в январе-марте т.г. увеличился на 17,2% и составил 289 млн. т/км. На железной дороге он увеличился на 60,5% и составил 134,7 млн. т/км, у автотранспортных перевозчиков – уменьшился на 5,2% и составил 154,3 млн. т/км.