В Украине 85% компьютерного ПО пиратское – исследование BSA

В Украине 85% программного обеспечения, установленного на персональных компьютерах, используется без разрешения правообладателя.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вчера на пресс-конференции в Донецке руководитель департамента по защите прав интеллектуальной собственности «Майкрософт Украина» Юрий ОМЕЛЬЧЕНКО, отметив, что коммерческая ценность этого объема программного обеспечения составляет 272 млн. долларов США.

По его словам, таковы данные последнего исследования в 2010 году, проведенные международной компанией BSA, которая занимается в том числе и защитой авторских прав. «То есть, условно говоря, этот показатель 85% означает, что из 100 компьютеров в Украине 85 имеют пиратское программное обеспечение, то есть используется без разрешения правообладателя», - объяснил Ю. ОМЕЛЬЧЕНКО.

При этом в 2009 году этот показатель в Украине был 84%, то есть «уровень пиратства повышается, несмотря ни на какие заявления и договоренности».

Руководитель департамента сообщил, что следующий отчет по такому же исследованию BSA выйдет уже к середине мая 2011 года, но он тоже будет не радужным для Украины. «Пока конечных цифр нет, но есть веские основания полагать, что следующий отчет покажет нам 86%. Это нехорошо с точки зрения международного имиджа страны. Страна может быть конкурентоспособной, только внедряя инновации. А инновации невозможны без защиты интеллектуальной собственности в стране», - подчеркнул Ю. ОМЕЛЬЧЕНКО.

Он отметил, что больше всего в Украине используют пиратское компьютерное ПО домашние пользователи, органы исполнительной власти, все бюджетные организации, в том числе и все министерства, а также милиция. Хотя для бюджетных организаций, для министерств существует «большая система скидок» на покупку лицензионного программного обеспечения, например, для академического сегмента, «стоимость базовых продуктов программного обеспечения снижена на 70%».

Ю. ОМЕЛЬЧЕНКО также сообщил, что крупнейшая ассоциация - Международная ассоциация интеллектуальной собственности (IPA), анализируя уровень защиты интеллектуальной собственности в разных странах, ежегодно подает рекомендации в правительство США, и на основании этих рекомендаций принимаются решения о пересмотре экономических отношений между странами.

«Совсем недавно официально эта ассоциация выпустила свои рекомендации. В этих рекомендациях правительству США рекомендовалось перенести Украину с 1-го уровня, на котором мы сейчас находимся, на уровень 2-й, который более серьезный. И за странами, находящимися на этом уровне, будет установлен серьезный контроль, и очень строго будут наблюдать за тем, что будет происходить в стране в плане защиты интеллектуальной собственности», - пояснил Ю. ОМЕЛЬЧЕНКО.

Он напомнил, что в 2002 году Украина уже была на самом низшем – на 3-ем уровне.

«Если страны попадают на этот 3-й уровень, то однозначно со стороны США вводятся экономические торговые санкции, что и было сделано в 2002 году – были введены ограничения по импорту украинских труб, и тогда Украина потеряла 70 млн. долларов», - сообщил Ю. ОМЕЛЬЧЕНКО. При этом он добавил, что США самостоятельно выбирают, «какие ограничения вводить и какие квоты вводить по торговле с той или иной страной».

Руководитель департамента также отметил, что в Украине волновой эффект пиратства выходит далеко за пределы индустрии программного обеспечения, лишая местных дистрибьюторов и поставщиков услуг возможности инвестировать в создание новых рабочих мест и генерировать налоговые отчисления.

А сокращение уровня пиратства в области ПО стимулирует развитие сектора информационных технологий и расширение экономики. Ю. ОМЕЛЬЧЕНКО подчеркнул, что международные исследования, проведенные компаниями BSA и IDC, свидетельствует, что сокращение на 10% уровня пиратства в области компьютерного программного обеспечения в Украине за 4 года обеспечит: 586 млн. долларов США на новые виды экономической деятельности; создаст 1957 новых рабочих мест для работников сферы информационных технологий; обеспечит дополнительные 88 млн. долларов США доходов от уплаты налогов к 2013 году.