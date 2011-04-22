Морские порты увеличили переработку грузов на 1,4%, речные - на 41,8%

Морские порты Украины в 1-м квартале т.г. увеличили переработку грузов на 1,4%, речные - на 41,8%, по сравнению с 1-м кварталом 2010 г.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

В частности, морские порты переработали 37 млн. 713,7 тыс. тонн, что на 1,4% больше аналогичного периода 2010 г. При этом переработка импортных грузов выросла на 1,4% - до 4 млн. 381,6 тыс. т, транзитных - на 13,8% - до 13 млн. 471,1 тыс. т. В то же время, переработка экспортных грузов снизилась на 4,8% - до 19 млн. 545,9 тыс. т, грузов внутреннего сообщения - на 36,9%, до 315 тыс. тонн.

Речные порты Украины в январе-марте т.г. переработали 459 тыс. тонн. При этом переработка экспортных грузов выросла на 16,2% - до 141,8 тыс. т, внутреннего сообщения — более чем в 2 раза, до 177,7 тыс. тонн, а переработка импортных грузов снизилась на 11,1% - до 28,8 тыс. тонн.

В целом в 1-м квартале т.г. морские и речные порты и причалы Украины обработали 38 млн. 172,7 тыс. тонн грузов, в т.ч. экспортных - 19 млн. 792,5 тыс. т, импортных - 4 млн. 410,4 тыс. т, транзитных - 13 млн. 477 тыс. т, внутреннего сообщения - 492,8 тыс. тонн.