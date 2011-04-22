Одесский порт посетил круизный теплоход почти с 1100 туристами

22 апреля в 7.30 утра в Одесский порт зашел круизный теплоход MELODY (205 м, флаг Панама), сообщает сайт ОМТП.

На борту теплохода прибыли 1088 туристов из Европы, Азии, Японии. За время пятичасовой стоянки в порту пассажиры успели побывать на обзорной автобусной экскурсии по городу и обойти пешком исторический центр Южной Пальмиры.

Это второй с начала сезона судозаход т/х MELODY в Одессу. Всего запланировано пять. В экипаже судна работают 13 украинцев (обслуживающий персонал). Теплоход осуществляет рейсы под началом опытного капитана Михаэля Лонгобарди (Италия).