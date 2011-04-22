"Укрзализныця" получила 35,9% компенсации за перевозку льготных пассажиров

В течение трех месяцев 2011 года в пригородном сообщении железные дороги Украины осуществили перевозки льготных категорий пассажиров, заказчиком которых являются областные госадминистрации, на сумму 59,9 млн. грн., а компенсация составила 21,5 млн. грн. (35,9%). Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Согласно сообщению, в целом в пригородном сообщении в январе-марте т.г. было перевезено 85,6 млн. пассажиров против 86,3 млн. пассажиров за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, в дальнем сообщении в 1-м квартале т.г. перевезено 24,4 млн. пассажиров против 22,9 млн. пасс. в 1-м квартале 2010 г..

Справка УНИАН. Согласно действующему законодательству Украины, железные дороги безотказно предоставляют льготный проезд 26 категориям граждан: ветеранам войны и труда, участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, пенсионерам по возрасту, студентам высших учебных заведений I-IV уровней аккредитации и ученикам профессионально-технических заведений, детям в возрасте от 6 до 14 лет и другим. Согласно Закону Украины «О железнодорожном транспорте», убытки от перевозок отдельных категорий граждан на льготных условиях должны компенсироваться за счет Государственного или местного бюджетов в зависимости от того, каким органом власти принято такое решение.