Доходы предприятий отрасли связи снизились на 0,3% - до 11,6 млрд. грн.

Доходы предприятий отрасли связи Украины от оказанных услуг в январе-марте 2011 года снизились на 0,3% по сравнению с январем-мартом 2010 года и составили 11 млрд. 612,2 млн. грн. (с НДС).

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

За указанный период доходы предприятий отрасли связи от предоставленных услуг населению составили 4 млрд. 373,2 млн. грн., что на 1,8% больше, чем за аналогичный период 2010 года.

Лидерами по доходам в отрасли в январе-марте 2011 года являются операторы сотовой мобильной связи - доходы операторов от этого вида связи в январе-марте т.г. составили 6 млрд. 987,1 млн. грн. (падение на 2,6%), из них 2 млрд. 201,7 млн. грн. получены за услуги сотовой мобильной связи, оказанные населению (рост 4%).

На второй позиции в отраслевом рейтинге по объемам доходов за отчетный период находится компьютерная связь. Объем доходов от услуг по результатам января-марта 2011 года вырос на 19,4% и составил 1 млрд. 156,5 млн. грн., из них 678,1 млн. грн. составили доходы от услуг населению (рост на 32,4%). При этом доходы предприятий связи, полученные в этом виде связи только от услуг доступа в Интернет, составили за отчетный период 1 млрд. млн. грн. (рост 23%), из них 676,6 млн. грн. – населению (рост 32,4%).

Объем доходов от услуг местной телефонной связи за отчетный период составил 1 млрд. 61,1 млн. грн. При этом объем доходов от услуг местной городской телефонной связи в январе-марте 2011 года составил 992,8 млн. грн. (из них населению – 648 млн. грн.), что на 1,3% меньше (для населения меньше на 0,9%), чем за аналогичный период 2010 года. Объем доходов от услуг местной сельской телефонной связи в январе-марте 2011 года составил 68,3 млн. грн. (из них населению – 60,3 млн. грн.), что на 1,4% меньше (для населения меньше на 1%), чем за январь-март 2010 года.

Объем доходов от услуг междугородной и международной телефонной связи в январе-марте 2011 года составил 867,1 млн. грн. (из них 243,6 млн. грн. – от предоставления услуг населению). Объем доходов в этом виде связи в январе-марте 2011 года снизился на 10,7% (от услуг населению – падение на 43,4%) по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.

Пятую строчку в отраслевом рейтинге занимает почтовая связь. Объем доходов от услуг почтовой связи в январе-марте 2011 года вырос по сравнению с доходом в январе-марте 2010 года на 7,6% и составил 729,7 млн. грн., из них населению было предоставлено услуг на сумму 142,7 млн. грн. (рост на 3,7%).

Доход предприятий отрасли связи от услуг передачи и приема телевизионных и радиопрограмм (радиосвязи) в январе-марте 2011 года составил 501,7 млн. грн., что на 5,5% превысило показатель за аналогичный период 2010 года, при этом доходы предприятий от услуг кабельного телевидения составили 358,2 млн. грн. (из них населению – 352,1 млн. грн.), что на 5,7% больше, чем за январь-март 2010 года.