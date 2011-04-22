ВОЛЯ предлагает абонентам отказаться от бумажных счетов в пользу электронных

В столице Украины прошла вторая акция «Школьные парки – вместо бумажных счетов», которая популяризирует среди абонентов компании ВОЛЯ идею отказа от бумажных счетов. Об этом УНИАН сообщила руководитель отдела PR компании ВОЛЯ Алина СИГДА.

В ходе акции на территории детских и учебных заведений, где учатся дети сотрудников компании, было высажено около 400 саженцев деревьев и кустов, доставленных из дендропарка «Александрия» (г. Белая Церковь).

На этот раз заявки на высадку своего парка подали 11 школ и детских садов Троещины, Оболони, Куреневки и Воскресенки.

Как отметила А.СИГДА, с прошлой осени, когда компания начала информационную кампанию об удобствах и эффективности перехода на электронную форму оплаты, количество тех, кто зашел на Портал абонента компании «и поставил галочку напротив предложения «получать счета только в электронном виде», увеличилось в 2,5 раза».

Справка УНИАН. Акция «Школьные парки – вместо бумажных счетов» является частью многоэтапной энергосберегающей программы «Зеленые технологии» компании ВОЛИ по корпоративной социальной ответственности. Особенность данной программы – одновременная ее направленность на потребителей, партнеров и сотрудников компании.

ВОЛЯ является ведущим общеукраинским телекоммуникационным провайдером. Компания предоставляет комплексную мультисервисную услугу, включающую информацию и развлечения – доступ к телепрограммам и видео-по-запросу; коммуникации – высокоскоростной доступ в Интернет, компьютерная и голосовая связь, а также услуги крупнейшего в Украине дата-центра.