На железнодорожных объектах ДЖД травмировалось 28 человек

Из-за нарушения правил безопасности на железнодорожном транспорте, в течение первого квартала 2011 года на объектах Донецкой железной дороги травмировалось 28 человек, из них смертельно - 17. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДЖД.

Согласно сообщению, по сравнению с соответствующим периодом 2010 года количество случаев травматизма увеличилось: в первом квартале 2010 г. был травмирован 21 человек, из них смертельно - 13.

По оценкам специалистов, в период праздников и выходных растет число случаев травмирования пассажиров, главной причиной которых является нетрезвое состояние и элементарная халатность. Чаще всего смертельные случаи происходят на перегонах с двухпутевыми линиями в результате попадания человека в пространство между поездами, которые двигаются. Основным нарушением правил безопасности остается переход через железнодорожные пути в неустановленных местах.

В связи с этим, Донецкая железная дорога призывает граждан быть максимально бдительными на объектах железнодорожного транспорта, осмотрительными в поездах, на платформах, вблизи путей, напомнить своим родным, детям, знакомым об опасности нахождения вблизи железной дороги.