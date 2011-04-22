Мининфраструктуры рассчитывает на 12 млн. евро первого транша от ЕС во 2-м квартале

Министерство инфраструктуры рассчитывает, что первый транш финансирования Европейским Союзом программы «Поддержка внедрения транспортной стратегии Украины» в размере 12 млн. евро поступит во втором квартале этого года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры по результатам встречи представителей украинских министерств-бенефициаров и Европейской комиссии. Отчитываться о выполнении общегосударственного бюджета в транспортном секторе будут Министерство инфраструктуры и МВД, которые являются бенефициарами проекта.

По данным Мининфраструктуры, Украина успешно выполнила все условия по предоставлению первого транша финансирования Европейским Союзом программы «Поддержка внедрения транспортной стратегии Украины».

Напомним, в рамках указанной программы Европейский союз предоставит Украине финансовую помощь в размере 65 млн. евро для внедрения транспортной стратегии. Предусмотрено предоставление четырех траншей на протяжении 2011-2014 годов.