АМК разрешил Hanky Marketing LTD опосредованно приобрести контрольный пакет МАУ

Антимонопольный комитет Украины предоставил компании «HANKY MARKETING LTD» (г. Род-Таун, Британские Виргинские острова) разрешение на опосредованное приобретение акций ЗАО «Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (г. Киев).

Как сообщает пресс-служба комитета, приобретение обеспечивает покупателю превышение 50% голосов в высшем органе управления эмитента.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины подписал 25 февраля т.г. с учредителями ЧАО "Авиакомпания МАУ" договоры купли-продажи 61,58% госпакета акций авиакомпании за 287 млн. 229 тыс. грн. Так, в соответствии с подписанными договорами, UIA Beteiligungsgesellschaft mbH приобрело дополнительно 36,09% акций ЧАО "МАУ", UIA Holding GmbH - 15,91%, Capital Investment Project - 9,58%.

Таким образом, после покупки этих акций UIA Веtеiligungsgesellschaft mbH владеет 58,6% МАУ, UIA Ноlding GmbH – 25,8%, Capital Investment Project – 15,55%.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» – ведущая украинская авиакомпания. Флот МАУ состоит из 19 самолетов «Боинг 737-300/400/500/800». Авиакомпания соединяет Украину с 35 столицами и ключевыми городами Европы, Азии, Африки и СНГ.

Базовыми аэропортами МАУ являются международные аэропорты Киева – «Борисполь» (КВР) и Львова – «Львов» (LWO).