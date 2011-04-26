В Днепропетровской обл. объем пассажирских перевозок сократился на 8% - до 141 млн.чел.

В Днепропетровской области за 1-й квартал 2011 г. объем пассажирских перевозок сократился относительно 1-го квартала 2010 г. на 7,8% - до 141,1 млн. человек.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

Общий пассажирооборот за указанный период составил 2,2 млрд. пасс./км, что на 5,2% меньше, чем в январе-марте 2010 г.

Железнодорожным транспортом региона перевезено 8,7 млн. пассажиров, что практически соответствует показателю за январь-март 2010 г. Пассажирооборот вырос на 4,9% и составил 685,3 млн. пасс./км.

Автомобильным транспортом, с учетом объемов, выполненных физическими лицами предпринимателями, перевезено 78,3 млн. пассажиров, что на 17,5% меньше, чем по итогам января-марта 2010 г. Пассажирооборот сократился на 12,4% - до 1,04 млрд. пасс./км.

Авиационным транспортом региона в 1-м квартале т.г. перевезено 124,8 тыс. пассажиров – на 4,8% меньше, чем по итогам аналогичного периода 2010 г. Авиапассажирооборот сократился на 29,3% и составил 83 млн. пасс./км.

Справка УНИАН. В Днепропетровской области за 2010 г. объем пассажирских перевозок сократился относительно 2009 г. на 6,4% - до 594 млн. человек.