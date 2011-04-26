ДЖД планирует задействовать свыше 700 вагонов к летним пассажирским перевозкам

С целью обеспечения летних пассажирских перевозок для укомплектования полных схем пассажирских поездов Донецкая железная дорога планирует задействовать 735 пассажирских вагонов, из них 237 будут оборудованы системами кондиционирования воздуха.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДЖД.

Согласно сообщению, к летним перевозкам запланировано приобрести 57 000 комплектов постельного белья. Пассажирская и другие причастные службы Донецкой железной выполнили все задачи к подготовке летних перевозок по ремонту и оборудованию подвижного состава. Все пассажирские вагоны укомплектованы переносными и стационарными радиостанциями, медицинскими аптечками, мягким съемным инвентарем (матрасами, одеялами, матрацными чехлами и т.п.).

На сегодняшний день железнодорожники продолжают улучшать техническое состояние вокзалов, станций, остановочных пунктов. На крупнейших вокзалах Донецкой железной дороги (Донецк, Луганск, Ясиноватая, Дебальцево, Волноваха, Иловайск, Красноармейск) откроются 16 дополнительных касс для оформления проездных документов в дальнем и пригородном сообщении. Всего будет работать 276 касс.

Как напоминают на ДЖД, 29 мая вводится в действие новый график движения пассажирских поездов. Согласно новому графику, в летний период ежесуточно будут курсировать в среднем 28 поездов формирования Донецкой железной дороги, в том числе 5 дополнительных поездов на крымском сообщении. Продажа билетов на летние поезда уже началась. При этом ДЖД не прекращает анализ спроса на наиболее популярные направления и при необходимости будет назначать еще дополнительные поезда.