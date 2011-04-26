КМУ утвердил титул проекта строительства терминала в аэропорту «Донецк»

Кабинет Министров Украины распоряжением от 20 апреля 2011 №353-р утвердил представленный Министерством инфраструктуры титул на выполнение проектно-изыскательских работ для строительства терминала бизнес-авиации на территории коммунального предприятия "Международный аэропорт Донецк".

Текст документа размещен на сайте правительства.

Согласно документу, прогнозная сметная стоимость строительства терминала составит 400 млн. грн., из них 268 млн. грн. - строительно-монтажные работы. Стоимость проектных работ — 2,7 млн. грн. Строительство планируется осуществить в 2011-2012 гг. Генеральная проектная организация — ЧП «Архитектурно-конструкторское бюро «Сфера», проектную документацию планируется завершить в августе т.г.

Как сообщал УНИАН, в феврале т.г. ГП "Дирекция по капитальному строительству и реконструкции Международного аэропорта "Донецк" избрало ЧП "Архитектурно-конструкторское бюро «Сфера» для разработки проектно-сметной документации по проектированию и строительству терминала бизнес-авиации в Донецком аэропорту. ЧП «Сфера» было избрано по процедуре закупки у одного участника.

Согласно тендеру, стоимость проведения работ ЧП «Сфера» оценивалась в 3 млн. 954 тыс. грн.

Строительство терминала запланировано в рамках выполнения задач и мероприятий Государственной целевой программы по подготовке и проведению в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу.

Напомним, в аэропорту «Донецк» ведутся работы по строительству и реконструкции к Евро-2012 аэровокзального комплекса. Общая стоимость этого проекта включительно со строительством нового терминала, эстакады, автостоянки и привокзальной площади в соответствии с целевой программой составляет 1399,2 млн. грн. (из государственного бюджета – 1136,8 млн. грн., из местного бюджета – 262,4 млн. грн.).