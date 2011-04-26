«Лугансктепловоз» в первом квартале сократил убыток на 37%

ПАО "Холдинговая компания "Лугансктепловоз" в январе-марте т.г. сократило чистый убыток на 36,8% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 22,313 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении предприятия, опубликованном в интернет-издании ГКЦБФР.

В сообщении отмечается, что в январе-марте т.г. «Лугансктепловоз» увеличил чистый доход в 74,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 430,388 млн. грн., а также увеличил валовой доход (выручку) от реализации в 65,5 раза – до 436,515 млн. грн.

Справка УНИАН. Публичное акционерное общество "Холдинговая компания "Лугансктепловоз" - крупнейшее предприятие Украины, специализирующееся на выпуске магистральных и маневровых тепловозов, электровозов, электропоездов постоянного и переменного тока, дизель-поездов.

Собственником 76% акций предприятия является "Управляющая компания "Брянский машиностроительный завод".