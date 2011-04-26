«Укртранслизинг» увеличил чистую прибыль почти в 15 раз

ПАО «Лизинговая компания «Укртранслизинг» в первом квартале 2011 года получило 46 млн. 584 тыс. грн. чистой прибыли против 3 млн. 115 тыс. грн. годом ранее.

Об этом сообщается на сайте Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, при этом доход компании за отчетный период составил 57 млн. 318 тыс. грн. (против 67 млн. 016 тыс.грн.).

Справка УНИАН. Компания «Укртранслизинг» была создана Кабинетом Министров Украины в 1998 году для осуществления лизинговых операций с сельскохозяйственной, железнодорожной и авиационной техникой.

49,96% акций «Укртранслизинга» принадлежат компании «Лемтранс» (Донецк), 41,73% – Государственной администрации железнодорожного транспорта «Укрзализныця» и управляются Фондом государственного имущества, 2,33% – корпорации «Межрегиональный промышленный союз» (Донецк).