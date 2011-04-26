Аэропорт «Симферополь» увеличил чистый убыток в 1,8 раза

ОАО "Международный аэропорт «Симферополь» в первом квартале 2011 года увеличило чистый убыток в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – с 3 млн. 592 тыс. до 6 млн. 607 тыс. грн.

Об этом сообщается на сайте Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, доход аэропорта в первом квартале т.г. составил 14 млн. 640 тыс. против 13 млн. 943 тыс. грн. за аналогичный период прошлого года.

Справка УНИАН. Аэропорт «Симферополь» построен в 40- годах XX века и располагает двумя взлетно-посадочными полосами. В международном аэропорту "Симферополь" объем пассажиропотока в 2010 году вырос на 12% по сравнению с 2009 годом и составил 845 тыс. пассажиров.