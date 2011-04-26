"Укртелеком" сократил убыток на 45%

Чистый убыток компании "Укртелеком" в первом квартале 2011 года сократился на 45%, или 161 млн. грн., по сравнению с аналогичным периодом 2010 года и составил 200,23 млн. грн.

Об этом сказано в финансовом отчете компании, опубликованном на сайте Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, чистый доход компании (доход без НДС и других сборов) за отчетный период сократился на 2,4% и составил 1,63 млрд. грн.

Согласно отчету компании, причиной ее убыточности стало в первую очередь то, что "Укртелеком" является «единственным оператором связи, предоставляющим убыточные общедоступные телекоммуникационные услуги в сельской местности, услуги телеграфной связи и проводного вещания», не получая за них компенсации. Кроме того, на уменьшение доходов компании оказывает влияние «замещение фиксированной связи услугами мобильной связи других операторов».

По данным компании, в первом квартале т.г. продолжалось снижение основных телефонных аппаратов абонентов – на конец квартала оно составило 10,07 млн., при этом на начало квартала число абонентов компании составляло 10,13 млн.

Справка УНИАН. ОАО «Укртелеком» – монополист на рынке связи Украины. Число абонентов местной телефонной связи составляет 10,2 млн. Компания также оказывает услуги доступа к Интернету, мобильной связи (под ТМ Utel) и пр.

Чистый убыток компании "Укртелеком" в 2010 году составил 258,8 млн. грн. против 461,5 млн. грн. в 2009 году.