Украинское Дунайское пароходство увеличило чистый убыток на 1%

ОАО "Украинское Дунайское пароходство" (г. Измаил) в первом квартале 2011 г. получило 9 млн. 612 тыс. чистого убытка против 9 млн. 516 тыс. грн. годом ранее.

Об этом сообщается на сайте Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, доход компании составил 110 млн. 225 тыс. грн. против 95 млн. 793 тыс. грн. за соответствующий период прошлого года.

Справка УНИАН. Государственная компания "Украинское Дунайское пароходство" - национальный перевозчик грузов и пассажиров в Дунайском бассейне и одно из крупнейших транспортных предприятий в Европе. ОАО «УДП» осуществляет свыше 30% транспортных перевозок по Дунаю.

Основу дунайских перевозок флота ОАО «УДП» составляет украинское металлургическое сырье, поставляемое для различных потребителей в дунайских странах.

100% акций компании принадлежат Министерству транспорта и связи Украины.