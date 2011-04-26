«Борисполь» увеличил чистую прибыль на 28%

ГП «Международный аэропорт «Борисполь» в первом квартале 2011 года увеличило чистую прибыль на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – с 72 млн. 426 тыс. грн. до 92 млн. 732 тыс. грн.

Об этом сообщается на сайте Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, доход аэропорта за указанный период составил 306 млн. 233 тыс. грн. против 254 млн. 889 тыс. грн. годом ранее.

Напомним, ГП «Международный аэропорт «Борисполь» в первом квартале 2011 года увеличил обслуживание пассажиров на 25% – до 1 млн. 424,5 тыс. человек. При этом количество обслуженных аэропортом рейсов выросло на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 23 тыс. 120 рейсов. Грузопотоки аэропорта выросли на 18% – до 6,510 тыс. тонн, почтовые потоки – на 7%, до 1,249 тыс. тонн.

Справка УНИАН. ГП «Международный аэропорт «Борисполь» является главными воздушными воротами Украины и обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Аэропорт находится на пересечении многих воздушных трасс, проходящих из Азии в Европу, Америку и в обратном направлении, и является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы. Из аэропорта «Борисполь» более 50 авиакомпаний осуществляют регулярные пассажирские рейсы на 100 маршрутах международных и украинских рейсов.