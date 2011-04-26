ДЖД в первом квартале получила 1,4 млн. чистой прибыли

ГП «Донецкая железная дорога» в первом квартале 2011 года получило 1 млн. 356 тыс. грн. чистой прибыли против 27 млн. 534 тыс. грн. за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщается на сайте Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, доход ДЖД за указанный период составил 2 млрд. 478 млн. 579 тыс. грн. против 2 млрд. 132 млн. 545 тыс. грн. годом ранее.

Справка УНИАН. Донецкая железная дорога является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины. Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).