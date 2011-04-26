ЮЖД получила 673 тыс. грн. чистой прибыли

Уставное территориально-отраслевое объединение «Южная железная дорога» в первом квартале 2011 года получило 673 тыс. грн. чистой прибыли против 31 млн. 901 тыс. грн. за аналогичный период 2010 года.

Об этом сообщается на сайте Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, доход ЮЖД за указанный период составил 1 млрд. 725 млн. 565 тыс. грн. против 1 млрд. 522 млн. 852 тыс. грн. годом ранее.

Справка УНИАН. Южная железная дорога (ЮЖД) входит в состав 6 железных дорог Украины, которые объединяет монополист железнодорожных перевозок «Укрзализныця».