ЮЖД получила 673 тыс. грн. чистой прибыли
19:05, 26 апреля 2011Транспорт/Связь
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Уставное территориально-отраслевое объединение «Южная железная дорога» в первом квартале 2011 года получило 673 тыс. грн. чистой прибыли против 31 млн. 901 тыс. грн. за аналогичный период 2010 года.
Об этом сообщается на сайте Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
Согласно сообщению, доход ЮЖД за указанный период составил 1 млрд. 725 млн. 565 тыс. грн. против 1 млрд. 522 млн. 852 тыс. грн. годом ранее.
Справка УНИАН. Южная железная дорога (ЮЖД) входит в состав 6 железных дорог Украины, которые объединяет монополист железнодорожных перевозок «Укрзализныця».
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