ЮЗЖД увеличила чистую прибыль в 1,7 раза

Государственное территориально-отраслевое объединение «Юго-Западная железная дорога» в первом квартале 2011 года получило 9 млн. 560 тыс. грн. чистой прибыли против 5 млн. 515 тыс. грн. за первый квартал прошлого года.

Об этом сообщается на сайте Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, доход ЮЗЖД за указанный период составил 2 млрд. 295 тыс. 565 грн. против 1 млрд. 879 тыс. 480 грн. годом ранее.

Как сообщал УНИАН, Юго-Западная железная дорога по итогам 2010 года увеличила чистую прибыль в 2,5 раза по сравнению с 2009 годом – с 35,148 до 87,612 млн. грн.

Справка УНИАН. Юго-Западная железная дорога является одной из ведущих транспортных артерий государства. Около 20% основных производственных фондов "Укрзализныци" находится в ведении железной дороги.

Юго-Западная железная дорога занимает второе место по объему перевозок среди шести железных дорог Украины. В общем объеме грузовых перевозок в Украине каждая шестая тонна приходится на долю ЮЗЖД. Железная дорога в основном расположена на территории Киевской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской и Хмельницкой областей.